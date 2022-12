E se Oaktree dicesse no a Zhang? Il piano alternativo per tenersi l’Inter

Steven Zhang non vuole mollare l'Inter. Il presidente nerazzurro non ha intenzione di cedere a buon mercato la società

Steven Zhang non vuole mollare l'Inter. Il presidente nerazzurro non ha intenzione di cedere a buon mercato la società, la sua richiesta continua ad essere altissima per passare la mano. Quali possibilità di rifinanziare il debito con Oaktree? Questo sarebbe il piano A di Zhang. E se Oaktree dicesse di no?

"È chiaro che non si arriverà in prossimità di quella data, per capire il futuro dell’Inter. Ed è evidente che la cifra di 295 milioni al netto degli interessi - a tanto ammonta il prestito del fondo californiano - è sufficientemente impegnativa per poter pensare che il club nerazzurro abbia la forza di ripagarla. Ecco allora la doppia strada che si pone davanti all’Inter. E sulla quale sta lavorando Zhang, per garantirsi un futuro a medio lungo termine alla guida del club.