Oaktree-Inter, scadenze versamenti non automatiche. Dipendono da obiettivi finanziari

La famiglia Zhang deve rimborsare il maxi-prestito entro maggio 2024 e saranno importanti anche i ricavi in questo senso

TuttoSport scrive che è secondo indiscrezioni, le scadenze dei versamenti successivi non sono automatiche. Ma sarebbero legate al raggiungimento di alcuni obiettivi finanziari. "In particolare la necessità di ridurre del 20% il monte-ingaggi della squadra e in generale contenere le spese. L’imperativo della diminuzione degli stipendi è contenuto nell’analisi dell’agenzia di rating Fitch sul debito obbligazionario dell’Inter. È logico che un fondo come Oaktree si attenga a queste indicazioni, a maggior ragione essendo titolare di una quantità rilevante di questi bond, quindi direttamente coinvolto nella rinegoziazione del debito da 375 milioni che Suning spera di concludere entro ottobre di quest’anno. Ed è la conferma che Oaktree non agisce solo come istituto di credito, ma intende in prospettiva gestire il club e quindi vuole controllare che sia imboccata una direzione virtuosa".