TS – Inter, anche Oaktree impone riduzione spese: soldi legati a obiettivi finanziari

Quanto pesa il fondo Oaktree nella gestione dell'Inter? Parecchio, stando ad alcune indiscrezioni sui versamenti fornite oggi da Tuttosport

"Non è facile avere ulteriori notizie sulle tempistiche e le modalità con cui i restanti 225 milioni dell'affare affluiranno nell'Inter. Secondo indiscrezioni, le scadenze dei versamenti non sono automatiche. Ma sarebbero legate al raggiungimento di alcuni obiettivi finanziari. In particolare la necessità di ridurre del 20% il monte-ingaggi della squadra e in generale contenere le spese".