Sky – Sommer, il Bayern non fa sconti: Inter pronta a pagare clausola. Trubin? Ecco l’offerta

André Onana ha salutato compagni e staff ad Appiano Gentile ed è pronto a volare a Manchester e a iniziare la sua nuova avventura con lo United. L'Inter stringe per i due portieri in arrivo: Sommer e Trubin.

Definita la cessione di Onana, i nerazzurri proveranno subito a rimpiazzare il portiere camerunense. Il piano dell’Inter è noto da tempo: dare l’assalto a Sommer del Bayern Monaco, che ha già dato l'ok ai nerazzurri. Il Bayern Monaco non vorrebbe accettare offerte inferiori rispetto ai 6 milioni della clausola, che l'Inter è pronta - nel caso in cui non si dovesse arrivare a un accordo con i tedeschi - comunque a pagare per avere il suo nuovo portiere titolare.