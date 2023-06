Onana-Chelsea in stand-by. “L’Inter ha fissato il prezzo. Occhio a possibili incastri”

Piero Ausilio è volato a Londra per una serie di incontri di mercato con il Chelsea: sul tavolo 6 giocatori ma non si è parlato di Onana

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel blitz di Ausilio a Londra per incontrare il Chelsea non si è discusso di André Onana: "A ieri sera, i contatti tra Ausilio e i rappresentanti del Chelsea non hanno coinvolto altri giocatori (Lukaku e Koulibaly, ndr). Quindi, almeno per il momento, Onana è stato messo in stand-by. Ad ogni modo, il club nerazzurro è disposto a parlare del numero uno camerunense, ma solo partendo da una valutazione di almeno 50 milioni di euro", si legge sul CorSport.