Onana al Manchester United, impatto sui conti Inter: plusvalenza fino a 55,2 mln

“Il costo storico di Onana è pari a 1.938.173 euro e dopo una stagione il suo valore netto a bilancio è pari a poco più di 1,55 milioni di euro. Il giocatore era arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l’Ajax, per questo motivo con il suo addio l’Inter potrà iscrivere a bilancio una plusvalenza quasi totale: in particolare, la plusvalenza dovrebbe essere pari a circa 50,9 milioni di euro. Oltre alla plusvalenza generata, l’Inter non dovrà più sostenere neanche il costo del giocatore per la prossima stagione. Tra stipendio lordo e ammortamento, parliamo di oltre 4,3 milioni di euro nel 2023/24. Nonostante una sola stagione in nerazzurro, l’Inter per Onana dovrebbe comunque avere goduto dei benefici fiscali del Decreto Crescita.