Onana, Inter in attesa. “No alla prima offerta informale dello United: nel weekend…”

"Il prossimo week-end potrebbe segnare uno snodo fondamentale nel mercato dell’Inter". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al futuro di André Onana. Venerdì, infatti, sarà il 30 giugno, ultimo giorno del contratto che lega De Gea al Manchester United. "Significa che dal 1° luglio i Red Devils saranno privi di un numero uno. Ebbene, tra sabato e domenica, l’Inter si attende un’offerta ufficiale per Onana. È quanto emerso dagli incontri e colloqui che Ausilio ha avuto negli ultimi giorni. Prima in Inghilterra, quindi in casa della controparte, e poi a Ibiza, dove insieme ad altri dirigenti e agenti italiani, è stato ospite della CAA di Trimboli, guarda caso intermediario proprio per l’operazione Onana", sottolinea il Corriere dello Sport.

Lo United non ha ancora presentato una vera e propria offerta ufficiale all'Inter per Onana ma ne ha fatta una informale attorno ai 40 mln di euro, scartata prontamente dall'Inter. Il club nerazzurro vuole 60 mln di euro per Onana, prezzo che vale anche per il Chelsea che si era interessato ad inizio mercato. "Plausibile che, inserendo alcuni bonus, magari non troppo complicati da raggiungere, la cifra si possa abbassare. Ma l’eventuale sconto sarà comunque ridotto. L’Inter potrà registrare l’intero ricavato della cessione di Onana come plusvalenza. Ma, soprattutto, l'incasso verrà utilizzato per finanziare il mercato", conferma il CorSport.