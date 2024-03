André Onana crede di aver svoltato dopo un “momento difficile” mentalmente durante la sua nuova avventura al Manchester United. Arrivato in estate dall'Inter, i primi mesi del portiere sono stati costellati da una serie di errori ed è finito nel mirino dei tifosi dei Red Devils. "So il portiere che sono", ha detto il nazionale camerunese all'Independent. "Mi ci sono voluti sei o sette mesi solo per sentirmi bene. È stato un momento difficile per me. Adesso mi sento un po' meglio perché era tutto nuovo, era difficile per me sentirmi a casa per tanti motivi, in un paese nuovo".

"Ma ora mi sento bene. Non voglio parlare della mia prestazione perché so il portiere che sono e ho fatto molto di più di quello che ho fatto. Quindi, per me, la cosa più importante è essere pronto, essere felice e brillerò. A volte ti trovi ad affrontare situazioni difficili e ho passato sei o sette mesi difficili semplicemente sentendomi bene, non giocando bene, perché penso di non aver iniziato a giocare bene. Era semplicemente qualcosa di strano, non lo so. È stato anche un buon momento per me per imparare perché ho imparato molto in quel momento".