Onana, nessun ripensamento sull’Inter: agente a Milano la prossima settimana

Le recenti dichiarazioni del portiere camerunense non cambiano lo scenario: nella prossima stagione indosserà la maglia nerazzurra

Le dichiarazioni rilasciate ieri al quotidiano catalano Sport ("Accordo con l'Inter? Al momento non c'è nulla. Barcellona è casa mia, è la mia prima opzione") non cambiano alcuno scenario: André Onana sarà il prossimo portiere nerazzurro. Il camerunense, in scadenza di contratto con l'Ajax, si trasferirà a Milano la prossima estate a parametro zero: non ha alcun dubbio il Corriere dello Sport, secondo cui ci potrebbe essere un nuovo incontro tra le parti già settimana prossima.