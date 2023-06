SM – Brozovic, aut aut dell’Inter all’Al Nassr. Onana, arriva offerta United. Al suo posto…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, c'è "grandissima irritazione" in casa Inter per quello che sta succedendo con l'Al Nassr per la trattativa su Brozovic. Il club saudita ha abbassato l'offerta a 13 mln più 2 di bonus, decisamente inferiore a quella di 22/23 sul quale si era trovato l'accordo. L'Inter, al momento, ha le idee chiare: o l'Al Nassr alza nuovamente la posta in palio o Brozovic resta. Qualora partisse, poi, i nerazzurri si fionderebbero su Frattesi.