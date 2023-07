CdS – Entro martedì rilancio United per Onana: a questa cifra si chiude. Trubin e Sommer…

Ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio tra De Gea e il Manchester United dopo 12 anni, l'ultimo step prima dell'annuncio di Onana, che ha già un accordo con i Red Devils per un quinquennale da 6 mln netti a stagione: "Per tagliare il traguardo resta solo che lo United accontenti le richieste interiste. Marotta e Ausilio hanno resistito finora, continuando a pretendere 60 milioni di euro. I Red Devils sono partiti da 45, bonus compresi, per poi arrivare a 50. Già tra domani e martedì è atteso un ulteriore rilancio: almeno 50 milioni come base fissa e una serie di “add-ons”, in parte facili da raggiungere e in parte meno", conferma il Corriere dello Sport.