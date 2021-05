Inter, Oriali elemento comune delle vittorie. In due gare si è vista la sua mano

Il First Team Technical Manager nerazzurro è stato un uomo essenziale per Conte e la vittoria dello scudetto

Il First Team Technical Manager per il tecnico è diventato tutto più semplice. Trenta anni in nerazzurro, una vita da mediano celebrata in una canzone di Ligabue, e tanti km accanto all'Inter. Di lui parla TuttoSport e scrive: "Ha saputo essere la spalla ideale per raccogliere le sfuriate di Conte, le sue confessioni, così come quelle dei calciatori, rimanendo sempre un passo indietro rispetto a tutti, mantenendo quel profilo basso che lo ha sempre contraddistinto. E' stato il collante con il club, lo scudo per la squadra e il tecnico".