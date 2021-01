Inter, no a Origi anche in prestito gratuito: il motivo. Affare possibile a una condizione

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter è un attaccante che possa rappresentare per Antonio Conte una valida alternativa ai titolarissimi Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Una situazione osservata con grande attenzione da numerosi agenti di mercati, in cerca di nuove sistemazioni per i propri assistiti. Tra i tanti calciatori proposti, secondo il Corriere dello Sport, c’è anche Divock Origi, attaccante belga desideroso di lasciare il Liverpool.

Un affare al momento impossibile, anche in caso di condizioni favorevoli: “All’Inter ogni giorno ci sono agenti che offrono i giocatori più disparati. Origi è solo uno di quelli proposti, ma la risposta al momento è sempre la stessa ovvero non ci sono le condizioni neppure di fronte a un prestito gratuito perché si alzerebbe il monte ingaggi. Diverso il discorso se uscisse Eriksen. Una piccola mano la darebbe pure il prestito di Pinamonti“.