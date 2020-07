Gds – Pagelle di Inter-Napoli: Borja Valero è al top. Barella? Pare lo faccia quasi apposta…

Il giorno dopo Inter-Napoli, nelle pagelle della Gazzetta dello Sport è Borja Valero il migliore in campo. Per lo spagnolo il voto è 6,5: “Soffre nel primo tempo, ripresa da manuale. Anche nell’interdizione, nella lettura delle linee di passaggio. Serve a Biraghi un assist d’oro“. Per il quotidiano è invece Nicolò Barella il peggiore dei nerazzurri, voto 5: “Pare lo faccia quasi apposta a cercare il giallo. Difetto congenito che non riesce a limitare, schiavo della sua stessa frenesia. Sbaglia il controllo sulla strada facile facile per il 3-0“. 6,5 per Antonio Conte: “È suo il record di punti nel post Triplete, va a Bergamo da secondo in classifica. Vince soffrendo sul piano del gioco, l’esatto opposto di quel che gli era capitato in Coppa Italia“.

(Gazzetta dello Sport)