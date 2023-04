Palmeri: “A Inzaghi non si perdonerà mai una cosa. Investcorp, interesse reale. Se Zhang…”

Nel suo editoriale per L'Interista, Tancredi Palmeri ha analizzato il momento dell'Inter. il giornalista parla poi dell'interesse di Investcorp per l'acquisizione del club nerazzurro. "Non possono non esserci responsabilità di tutti, allenatore in primis, che è sempre quello a essere chiamato in causa, giustamente, nel bene o nel male. Ma il gioco dell’Inter ancora una volta con il Monza non ha latitato, dunque troppo facile che le responsabilità di Simone Inzaghi si traducano con Inzaghi vattene. Eppure una base maggioritaria degli interisti sono ormai convinti di quello: l’Inter ha un piede in semifinale di Champions eppure anche se con toni civili tuttavia i tifosi ormai ripetono la stessa litania".