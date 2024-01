Palmeri: “La narrazione anti-Inter è stata ormai scoperta. Ecco la prova definitiva”

Polemiche assurde per il fuorigioco di Pessina in Monza-Inter: c'è chi è riuscito ad avere da ridire su un episodio indiscutibile come quello di ieri, salvo poi fare silenzio settimana scorsa, quando analogamente è stato annullato un gol ai nerazzurri per un fuorigioco ancora più ridotto. E Tancredi Palmeri di Sportitalia ha commentato così il tutto: "Il fuorigioco di ieri di Pessina, di un 3 cm, è perfino più largo di quello fischiato giustamente ad Acerbi e all’Inter la settimana prima contro il Verona. Lì nessuno si è sognato di recriminare. Ieri invece casino. È la prova definitiva della narrazione anti-Inter".