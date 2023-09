Pandev: “Inter più forte dell’anno scorso, spero vinca il derby. Il mio gol nel 2010…”

Goran Pandev, ex attaccante macedone dell'Inter, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi ricordi nei derby di Milano in vista della stracittadina di domani: "Il mio gol su punizione nel 2010? È stato anche il mio primo in nerazzurro visto che giocammo il 24 gennaio e io ero arrivato a inizio mese dopo essermi svincolato alla Lazio. Sei mesi fuori rosa erano stati lunghi e non ero al top della condizione. In più eravamo in dieci per l’espulsione di Sneijder (prima della mezz’ora per un applauso a Rocchi, ndr), così dopo un’ora Mourinho mi aveva detto che mi avrebbe sostituito".