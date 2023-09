Inter-Milan, probabile formazione: Acerbi sorpassa de Vrij

Alla vigilia dell'atteso derby, un solo dubbio di formazione per il tecnico nerazzurro. In attacco la coppia Lautaro-Thuram

"Sappiamo cosa rappresenta il derby per noi i tifosi e il club. I ragazzi si sono preparati bene". Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato la stracittadina sottolineando alcuni aspetti importanti. Il tecnico, a proposito del probabile undici, ha ammesso di avere qualche dubbio. "Devo valutare cercando di capire che alcuni hanno giocato 180', alcuni 450. Ho dubbi, oggi rifinitura, domani risveglio muscolare e poi sceglierò per il bene dell'Inter".