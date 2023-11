Stadio, Inter infastidita da parole Sala: “Due passaggi che hanno stupito. La sensazione…”

"Ci sono però almeno altri due passaggi delle parole di Sala delle ultime ore che hanno infastidito l’Inter. Il primo, quando il sindaco dice: «Non so niente del progetto di Rozzano, nessuno è venuto da me a presentarlo». Il club non si sente in dovere di farlo, essendo fuori dall’area di Milano. Secondo passaggio: «Sento dire che le società garantiranno la sicurezza. Ma come? Non lo possono fare. In giro si stanno raccontando un sacco di frottole». Terminologia che ha aggiunto stupore allo stupore da parte di entrambi i club. Sensazioni? Presto altre puntate sul tema".