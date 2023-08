CdS – Pavard, la difesa a 3 una novità: Inter, Inzaghi lo vuole prima della sosta

"Per Pavard dal punto di vista tattico si tratterà di un innesto delicato, essendo reduce da una lunga esperienza in Germania in una retroguardia a quattro, come terzino destro o difensore centrale. Una chance in più per crescere ancora, aggiungendo ulteriore spessore a un profilo di livello internazionale. Per l’Inter invece sarà l’occasione di aggiungere una pedina che guarda con ambizione all’apice della propria carriera, soprattutto essendoci già nel reparto tre difensori over 30 come Acerbi, Darmian e De Vrij".