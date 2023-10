Hoeness: “Pavard manca alla difesa del Bayern. Sempre grandi prestazioni. Stupisce…”

L'ex campione del Bayern Monaco, ed ex presidente del club, Uli Hoeness, ha parlato di Benjamin Pavard e del suo trasferimento all'Inter. Era stato proprio lui a portare il giocatore nella squadra tedesca dallo Stoccarda. Il calciatore è tornato ad allenarsi con la squadra di Inzaghi dopo essere stato a disposizione di Deschamps e aver segnato una doppietta contro la Scozia.

-Come vede il suo percorso?

Ho seguito il suo addio al Bayern Monaco. Mi dispiace che non giochi più in Bundesliga. Benji ha fatto quasi sempre grandi prestazioni. Attualmente manca dalla difesa del Bayern. Sono rimasto sorpreso anche dal fatto che il passaggio all’Inter sia avvenuto così in fretta. È un peccato, ma era sua espressa volontà lasciare la Germania.