Quando rientra Pavard? GdS: “Ecco la speranza dello staff medico Inter. Per Inzaghi…”

"Tutto come previsto già sabato a Bergamo: lussazione della rotula per Benjamin Pavard, questo l’esito della risonanza effettuata ieri mattina. Il difensore francese, che già da domenica indossa un tutore sul ginocchio sinistro, resterà fuori per circa due mesi: il rientro in campo è previsto a cavallo del nuovo anno". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni fisiche di Pavard, uscito anzitempo contro l'Atalanta per uno scontro fortuito con Lookman.