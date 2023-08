CdS su Pavard: “Risponde all’esigenza di Inzaghi. Ha detto sì all’Inter anche perché…”

La trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard è ben impostata tanto che il Corriere dello Sport non esclude che già oggi possa arrivare la fumata bianca.

"Ovviamente, chi aspetta Pavard a braccia aperte, e possibilmente al più presto, è Inzaghi. Sabato sera, al termine del match con il Monza, il tecnico nerazzurro è stato ancora più perentorio nel manifestare l’esigenza di un difensore, per completare la rosa. Non un semplice tappabuchi o un elemento di completamento, però, ma un giocatore importante e di livello. Il francese sposa in pieno questa richiesta. E il diretto interessato ha individuato l’Inter come destinazione preferita proprio perché ritiene che il braccetto di una difesa a tre sia la sua posizione ideale, quella in cui può esprimere al meglio le sue caratteristiche", commenta poi il quotidiano.