SM – Inter, ecco la richiesta del Bayern per Pavard. Piano B non è Chalobah

C'è stato anche un sondaggio dell'Arsenal per Pavard, oltre al già noto interesse del Manchester United ma l'Inter non intende mollare la presa, anche se la trattativa non sembra facile. Sport Mediaset, poi, conferma come sia complicato anche l'affare Chalobah, sia per una questione di costi - il Chelsea chiede sempre 25 mln di euro - sia perché il difensore è alle prese con un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per un mesetto. C'è un altro nome più fattibile: si tratta di Tanganga del Tottenham, visto che gli Spurs hanno aperto al prestito con diritto.