Pavard precisa richiesta di Inzaghi: il giocatore vuole solo l’Inter. Il Bayern ha già…

"E dunque quel vuoto va colmato. E non può essere certo il giovane Bisseck a prendersi quella responsabilità. Anche un anno fa l’allenatore alzò la voce, spingendo per l’arrivo di Acerbi. Ebbe ragione, l’ex Lazio si è poi rivelato uno dei migliori. Stavolta Inzaghi si è esposto con maggior forza. E in conferenza stampa ha poi aggiunto: «La fase di non possesso deve diventare un nostro punto di forza». Come a dire: è dietro che dobbiamo migliorare, mentre in fase di proposizione non ci sono problemi, l’Inter è una squadra che sa creare sempre diverse chance. Ecco perché è stato deciso di destinare sul difensore buona parte dei fondi risparmiati per l’acquisto dell’attaccante".