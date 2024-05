Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Repubblica, Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha raccontato un retroscena riguardante i francesi del Milan: «Se li ho sentiti in queste settimane? Prima della partita col Milan li avevo stuzzicati, dicendo loro che saremmo diventati campioni proprio contro di loro. Siamo amici, ma il derby è il derby e non si fanno sconti. In campo con Theo ci siamo affrontati, scontrati, anche spinti».