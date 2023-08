Inter, per Pavard contratto da top player. Oggi primo allenamento, domenica sarà convocato

Ieri sera l'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Benjamin Pavard . Il difensore, arrivato dopo la lunga trattativa con il Bayern, è pronto per mettersi a disposizione di Inzaghi e non vede l'ora di poter dare il suo contributo. Darà un'alternativa al tecnico come braccetto destro a Darmian.

"Prima delle visite mediche al Coni, Pavard è uscito a salutare i tantissimi tifosi presenti. Poi pranzo in centro, riposo in hotel e via in sede a firmare il contratto: quinquennale da cinque milioni netti a stagione. Accordo pesante, come si fa con i top player. E Pavard, che col Bayern ha vinto quattro campionati, una Champions e un Mondiale per club, è uno dei grandi nel ruolo a livello internazionale e porta all’Inter pure l’esperienza di un Mondiale vinto con la Francia", scrive La Gazzetta dello Sport.