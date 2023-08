Pedullà su Pavard: “Tentativo importante dell’Inter che non andrà oltre questa cifra”

"Il Bayern è un osso duro perché non guarda scadenze o cose del genere. Ha investito una tombola per Kane e si farà rispettare"

"L'Inter ha mosso passi importanti per Benjamin Pavard , probabilmente perché ha incassato il gradimento del difensore francese che vuole lasciare il Bayern a meno di un anno dalla scadenza del contratto. L’Inter può arrivare a 30 milioni, bonus compresi, difficile pensare che possano esserci rialzi che di solito la proprietà non autorizza". Apre così l'articolo di Alfredo Pedullà in merito alla trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard.

"Il Bayern è un osso duro perché non guarda scadenze o cose del genere. Ha investito una tombola per Kane e si farà rispettare. Quindi lo possiamo catalogare come un tentativo importante, quello nerazzurro, ma senza sfinimenti", commenta poi Pedullà che sottolinea come, in caso di fallimento della trattativa, l'Inter tornerà su altri obiettivi già seguiti da tempo.