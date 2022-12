Presidente Atalanta: “Scalvini adesso non si muove da Bergamo”

L’Inter ha messo nel mirino Giorgio Scalvini per rinforzare la squadra. Ecco le parole del presidente dell'Atalanta in chiave mercato

L’Inter ha messo nel mirino Giorgio Scalvini per rinforzare la squadra. È considerato un profilo già pronto, ideale per presente e futuro. Così Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato del giocatore e non solo a L’Eco di Bergamo: “Mercato? La realtà è fluida e complicata. Le cose cambiano molto rapidamente e anche più volte. Noi ci siamo, ma non ha senso fare previsioni o annunci. Abbiamo le idee chiare, ma niente dipende solo da noi".