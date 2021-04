Zhang, da -29 a +11. Il suo percorso, acquisti alla mano, all’Inter

Il presidente torna in Italia in queste ore e ha un'agenda piena di impegni. Si prepara anche lui a festeggiare uno scudetto storico per la sua famiglia

Steven Zhangsta per tornare in Italia dopo sette mesi in Cina. Il presidente dell'Inter ha un'agenda fitta di impegni. Ne hanno parlato anche a Skysport. Da un lato la parte sportiva con i nerazzurri che si apprestano a vincere lo scudetto. Il primo della sua era, il primo per una proprietà straniera in Italia. Venerdì è atteso alla Pinetina. Non dovrebbe comunque seguire la squadra a Crotone. Dall'altro lato gli incontri con l'allenatore e i dirigenti per capire come far fronte alle prossime scadenze e alle perdite. Attesi i soldi del fondo Bain Capital per dare sostegno alle casse societarie. "Su discorsi avanzati che riguardano la cessione delle quote c'è da aspettare qualche settimana. La volontà di Suningè di rimanere al vertice della società", hanno spiegato dal canale satellitare. Gli altri passi si capiranno di giorno in giorno perché l'Inter programmerà la prossima stagione appena sarà finita questa.