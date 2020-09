Libero – Vidal, Inter serena: l’affare si farà. Perisic? Questa l’idea del club nerazzurro

Dopo gli arrivi di Hakimi e Kolarov, il prossimo colpo in casa Inter potrebbe essere Arturo Vidal. Secondo quanto riporta Libero, il club nerazzurro è sereno, serve solo pazientare: “L’inghippo sono dei vecchi bonus per cui il cileno è in causa con il club blaugrana. Ma l’affare si farà: Conte spera entro questa settimana”. Sul fronte cessioni, Nainggolan potrebbe rimanere a Milano, così come Ivan Perisic con il Bayern che ieri ha annunciato ufficialmente che non lo riscatterà. “Nei piani dell’Inter, se non dovesse arrivare un’offerta da 15 milioni, il croato sarà la quarta punta in rosa“, si legge sul quotidiano.

(Libero)