Kolarov, visite e subito in campo agli ordini di Conte. Il serbo ha scelto il numero di maglia

Primo allenamento per l’Inter agli ordini di Conte. Oltre ad Hakimi, presente anche Kolarov. Il serbo ha avuto una giornata lunga: le visite, la firma del contratto, il tampone e poi subito a disposizione.

“Ha fatto in tempo anche ad allenarsi, Aleksandar Kolarov. Va già di corsa il serbo: ieri mattina ha completato le visite mediche, poi si è diretto in sede per le foto di rito e la firma del contratto di un anno con opzione (legata alle presenze) per una seconda stagione – accordo da 3 milioni netti -, infine al centro sportivo in attesa dell’esito del tampone. Esito negativo, così Conte ha potuto abbracciarlo e vederlo subito correre al fianco dei compagni. Il mancino ha svolto parte della seduta in gruppo e parte da solo. Per lui è pronta la maglia numero 11. E in nerazzurro colma anche una lacuna storica, la mancanza di uno specialista sui calci piazzati”, rivela La Gazzetta dello Sport