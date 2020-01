Il Bayern non lo vuole ma Perisic è scatenato: assist e gol nel 4-0 contro l’Hertha

Ivan Perisic grandissimo protagonista della vittoria esterna del Bayern Monaco. L’attaccante dell’Inter, in prestito in Baviera, non sarà riscattato a fine anno, almeno secondo la Bild. Ma intanto, Perisic gioca e segna. Il croato, titolare e in campo 90 minuti, ha avviato il 4-0 esterno contro l’Hertha Berlino con l’assist per Muller. Dopo il rigore di Lewandowski e la rete di Thiago Alcantara, Perisic ha poi chiuso i conti con il gol, di testa, del 4-0. E l’Inter spera ancora nel riscatto da 20 milioni.