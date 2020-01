Perisic manda segnali al Bayern: è sua la prestazione migliore d’Europa dell’ultimo turno

Super prestazione quella di Ivan Perisic con il Bayern. L’esterno, in prestito dall’Inter, ha permesso ai bavaresi di imporsi sul campo dell’Hertha Berlino per 4-0 grazie a un gol e a un assist per la rete di Müller. Secondo WhoScored, la prestazione di Perisic è la migliore d’Europa dell’ultimo turno.

Con un rating di 10.0, l’ex nerazzurro ha battuto Thiago, Jhon Cordoba, Immobile e Torregrossa. Un segnale al Bayern che dovrà decidere se riscattare o meno il croato dall’Inter a fine stagione.