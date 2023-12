Repubblica – Pezzotto, game over: bastano 30 minuti per affondare i pirati

I pirati del pezzotto, adesso, si possono affondare anche durante le partite. Ed entro i 30 minuti previsti dalla legge contro la pirateria. Possibile? Sì. Lo svela oggi La Repubblica: “Grazie a un sistema che, per ora, coinvolgerà solo un gruppo di internet provider e non i colossi della rete come Tim, Vodafone o Wind. Un software realizzato da AIIP (Associazione italiana internet provider) ha permesso di bloccare un indirizzo IP segnalato in appena 30 minuti. Come prevede la nuova legge contro la pirateria approvata nel decreto Caivano. E lo fa in maniera automatica. Non era scontato, anzi: proprio riuscire a bloccare i segnali illegali in tempi rapidi era il problema fin qui ritenuto difficile da superare. Perché farlo manualmente richiede tempi, persone dedicate e una marea di dati da gestire. Il software invece è il primo vero strumento che ferma i pirati, spegnendo i loro schermi, durante una partita.