Corsera – I tre piani dell’Uefa per ripartire. Il terzo, quello della disperazione, prevede…

Cercare di portare a termine la stagione sarà una sfida difficile, una missione (quasi) impossibile. Ma la Uefa non si arrende e secondo quanto riporta il Corriere della Sera, presenterà tre piani per la ripartenza. “Il primo, considerato ottimista, prevede la riaccensione dei motori per la metà di maggio (16-17); il secondo, definito di buon senso, a fine maggio o inizio giugno; il terzo, quello della disperazione, prima dell’estate, cioè entro il 21 giugno. Si naviga a vista nel tempestoso mare del coronavirus. La Figc è d’accordo con Ceferin anche se il tempo stringe. Domani, dopo la conference call con le Federazioni, nuova riunione dei due gruppi di lavoro istituiti dall’Uefa, quello che studia i calendari e quello che affronta il danno economico della crisi“, spiega il quotidiano.

(Corriere della Sera)