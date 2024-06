Ci sono diversi giocatori su cui l'Inter punta per fare cassa. Tra questi c'è sicuramente Pio Esposito. Il club nerazzurro verserà nelle casse dello Spezia 500mila euro come contro riscatto (una sorta di premio di valorizzazione). I liguri prima della scadenza di venerdì scorso hanno esercitato il diritto di riscatto a 4 milioni. Ma non li pagheranno, perché l’Inter ha qualche ora per riprendere il controllo del ragazzo al quale Ausilio e Baccin per primi credono molto.