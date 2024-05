L'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dello Spezia in prestito, ha parlato del suo futuro a Cronache di Spogliatoio. “Permanenza all’Inter? La vedo difficile, per me è già un onore che il mio cartellino sia di proprietà dell'Inter. Non ho ancora pensato al mio futuro, per il momento mi godo la salvezza con lo Spezia".