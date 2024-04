Nel corso del format di Dazn, 'Un'altra storia', Pippo Inzaghi ha parlato del fratello, Simone, e della possibilità che l'Inter vinca lo scudetto nel derby. "Simone è un ottimo gestore di risorse umane, è molto bravo. Quello che ha subito l'anno scorso non lo avrebbe sopportato nessuno e lui invece si è fatto scivolare tutto. È stato bravissimo, è andato avanti per la sua squadra. Dopo la finale di Champions, in cui ha incartato Guardiola, ha fatto il salto definitivo e a me non sorprende. Ha pochi amici e quindi si è dovuto fare il mazzo per dimostrare che adesso è uno dei migliori d'Europa. Sono contento per lui perché oltre a essere un grande allenatore, è una persona perbene".