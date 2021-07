Dalbert, il Cska salva l’Inter? Pirola incedibile, Inzaghi lo vuole studiare in ritiro

Dopo Joao Mario, i dirigenti dell'Inter Marotta e Ausilio dovranno occuparsi di altri giocatori in uscita

Per Joao Mario al Benfica mancano solo le firma, l'Inter incasserà 7,5 milioni di euro, per il portoghese un contratto da 2 milioni a stagione. Ora Marotta e Ausilio dovrenno risolvere le questioni Dalbert e Pirola. Per l'esterno brasiliano l'Inter aveva trovato un accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni con il Trabzonspor, ma il giocatore non è convinto della destinazione turca. Nelle ultime ore si è fatto di nuovo avanti il Cska Mosca che potrebbe aiutare l'Inter a risolvere la grana.

Discorso diverso per il giovane difensore, quest'anno in prestito al Monza. L'Inter ha detto no a un'offerta di 4 milioni del Sassuolo e anche a quella di 6 dello Shakhtar di De Zerbi. Sullo sfondo rimane ancora il Monza che lo vorrebbe in prestito. Per Marotta è incedibile, Simone Inzaghi lo vuole studiare in ritiro e poi valutare se tenerlo nella rosa dell'Inter.