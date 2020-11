Pistocchi: “Solo due giocatori dell’Inter sarebbero titolari nella Juve”. La replica di Biasin

Su ERIKSEN i due giornalisti sono sostanzialmente concordi. Biasin: “Tra le “riserve”, invece, ci metto Eriksen. Uno che ha certamente dei limiti per il nostro calcio, ma in un impianto più congeniale sarebbe titolare anche bendato”. Pistocchi: “Se Eriksen è forte-e io credo che lo sia-deve dimostrarlo sul campo”. Conclude Biasin: “D’accordissimo con te, fin qui ha fatto poco, non solo per colpa sua. Mi piacerebbe vederlo in campo 90 minuti, cosa che non capita mai”.