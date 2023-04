SM – Post Inzaghi, De Zerbi il preferito da Marotta ma c’è un’opzione più fattibile

Il post sconfitta contro il Monza ha portato ad un summit post partita direttamente nella pancia di San Siro tra Inzaghi e la società. Il tecnico nerazzurro è stato il primo a lasciare l'incontro, con la dirigenza che è rimasta al Meazza per studiare un piano d'emergenza in caso di eliminazione contro il Benfica.

A riportarlo è Sport Mediaset che assicura come l'opzione traghettatore - con Chivu unico nome in lista - non viene presa in considerazione dalla società. L'obiettivo Champions è vitale perché il mancato raggiungimento comporterebbe la perdita di 70 mln di euro e limiterebbe la ricerca del prossimo allenatore.