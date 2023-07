Post-Onana, casting a due nomi: “Ma c’è un usato sicuro che intriga l’Inter”

L'Inter è da tempo al lavoro per il post- André Onana . Il club nerazzurro sa che presto arriverà l'offerta del Manchester United per il suo portiere e non vuole farsi trovare impreparata. Questi i possibili successori del camerunense: "Il casting si sta riducendo al momento a due nomi, uno tecnicamente più gradito rispetto all’altro ma pure più costoso.

Per Giorgi Mamardashvili, 22enne georgiano del Valencia, si rischia di spendere ben oltre i 20 milioni, mentre Anatolij Trubin, 21enne numero 1 dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina, può essere arruolato con qualche milione in meno. Ci sono pure portieri più esperti come Keylor Navas, in uscita dal Psg, molto interessati a ciò che accade in casa Inter: l’idea di spendere meno per un usato sicuro intriga i dirigenti nerazzurri.