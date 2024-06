Emerge un nuovo nome per la presidenza dell'Inter, che verrà svelata nella giornata di domani, quando è fissata la riunione dell'Assemblea

Emerge un nuovo nome per la presidenza dell'Inter , che verrà svelata nella giornata di domani, quando è fissata la riunione dell'Assemblea dei Soci e l'inizio della nuova era operativa di Oaktree. Secondo il Corriere dello Sport, in lizza c'è anche il banchiere Gerardo Braggiotti:

"La data segnata con un circoletto rosso è quella di domani. A Palazzo Parigi, albergo a due passi da piazza Cavour, si terrà infatti l’Assemblea dei soci che dovrà eleggere il nuovo CdA nerazzurro e soprattutto il nuovo presidente. Al momento, si è appreso soltanto che sarà italiano. E ciò significa che è decaduta l’idea che potesse essere uno tra Cano e Ralph, ovvero i rappresentanti di Oaktree che si stanno occupando dell’Inter. Un candidato è il notaio Carlo Marchetti, membro indipendente del Board interista in questi ultimi tre anni, in quota proprio al fondo californiano. Volendo, anche questo sarebbe un segnale di continuità. Non è l’unica ipotesi, però. Tanto che nelle ultime ore ne è circolata almeno un'altra".