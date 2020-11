Pressing – Inter-Real, manca un rigore ai nerazzurri. Nessuna giustificazione per arbitro e VAR

Prestazione insufficiente dell’Inter contro il Real Madrid. L’arbitro Taylor, però, non ha fatto meglio. Ne ha parlato Graziano Cesari nella moviola effettuata negli studi di Pressing.

Questo il giudizio in particolare su un episodio che ha danneggiato l’Inter: “Manca un calcio di rigore ai nerazzurri al 52′ e per l’arbitro e il VAR non ci sono giustificazioni. La Uefa impone chiaramente di punire chi cerca di fermare o abbattere un avversario nel tentativo di andare a colpire il pallone di testa o di giocarlo. Gagliardini al centro dell’area viene immobilizzato da Vazquez col braccio sinistro. Il calciatore del Real Madrid è completamente fuori dalla traiettoria del pallone, il rigore andava fischiato. Le squadre erano ancora sullo 0-1 e questo episodio poteva essere determinante ai fini del risultato finale”.