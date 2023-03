Primavera, pagelle Atalanta-Inter: Botis limita il passivo, Iliev da ritrovare

Le pagelle di Fcinter1908 su Atalanta-Inter: i nerazzurri di Chivu, dopo un buon inizio, crollano nel secondo tempo

Fabio Alampi

Si ferma la marcia dell'Inter Primavera, che perde 2-0 sul campo dell'Atalanta e interrompe a 6 la propria striscia di risultati utili consecutivi.

Le pagelle di Fcinter1908 su Atalanta-Inter:

Botis 7 Limita il passivo con alcune parate importanti, concentrato e reattivo anche quando deve uscire in presa bassa. Mezzo voto in meno perchè, forse, avrebbe potuto fare di più sul primo gol dell'Atalanta.

Dervishi 5,5 Ex di turno, parte in maniera intraprendente, ma riduce in fretta il proprio raggio di azione.

Fontanarosa 5,5 Soffre la fisicità di De Nipoti, suo compagno di squadra in Nazionale Under 20. Troppo passivo, come il resto della difesa, sul raddoppio bergamasco.

Stabile 6 Gettato nella mischia all'ultimo, complice l'infortunio nel riscaldamento di Stante, si cala subito nel clima partita e non sfigura.

Pelamatti 5 Qualcosa non funziona nelle marcature in occasione del primo gol dell'Atalanta, ma Bernasconi gli salta di fianco indisturbato. Non spinge, sbaglia troppo in fase di appoggio e prima di uscire regala un altro pallone agli avversari. Giornata storta. (dal 30' st Pozzi 5,5 Non incide)

Akinsanmiro 6,5 Si conferma giocatore davvero interessante: qualità e intensità in mezzo al campo, comincia a integrarsi con i compagni e a recepire le idee tattiche di Chivu. Con una giocata nello stretto strappa applausi al pubblico presente. (dal 13' st Di Maggio 5,5 Entra quando l'Inter è già uscita dal campo)

Stankovic 6 Chivu gli chiede coraggio, anche a costo di sbagliare. Commette qualche errore di misura nei lanci lunghi, ma almeno prova a dettare i tempi della manovra.

Kamate 6,5 Qualche accelerazione dei tempi migliori, finchè resta in campo è uno dei migliori. (dal 30' st Martini 5,5 Fatica anche lui a entrare in ritmo)

Owusu 6 Nel primo tempo è uno dei più pimpanti, nella ripresa si spegne come la maggior parte dei compagni.

Esposito 6 Solita prestazione generosa, lotta in mezzo ai centrali dell'Atalanta e dà respiro alla manovra dell'Inter. Cerca il gol, ma stavolta non è fortunato.

Iliev 5 Lontano parente del talento ammirato nella prima parte di stagione: non salta mai l'uomo, non riesce mai a liberarsi per il tiro, si isola sulla sinistra e pian piano sparisce. Calciatore da ritrovare. (dal 13' st Curatolo 5,5 Non cambia le sorti dell'incontro)

Chivu 5 La squadra disputa un buon primo tempo, ma crolla fisicamente e psicologicamente nella ripresa. Una volta sotto, non riesce mai a concludere verso la porta avevrsaria. Passo indietro.