Primavera, pagelle Bologna-Inter: Berenbruch cambia la partita, bentornato Zuberek!

Miconi 6 Alla prima da titolare in Primavera, si preoccupa di presidiare la fascia e di contenere le sgroppate di Baroncioni: non sfigura. (dal 39' st Nezirevic sv)

Stante 6,5 Mangiameli capisce presto che è meglio girargli al largo: essenziale, concentrato.

Stabile 5 Non giocava dalla prima giornata, e l'assenza dal campo si fa sentire: anticipato nettamente da Mangiameli in occasione del gol del Bologna, non trasmette sicurezza. (dal 26' st Matjaz 6 Minuti finali)

Motta 6,5 Cresce con il passare dei minuti, e nel secondo tempo si fa vedere con continuità nella metà campo avversaria.

Akinsanmiro 5,5 Da lui ci si aspetta molto di più. Fumoso e poco concreto, guarda Ravaglioli a pochi passi da lui coordinarsi e segnare il gol che avrebbe potuto far sfumare la vittoria dell'Inter.

Bovo 5 Troppo timido, non sfrutta l'occasione. (dall'8' st Stankovic 6,5 Si piazza davanti alla difesa e inizia a distribuire palloni, trova la gioia del primo gol stagionale)

Di Maggio 6 Chivu gli chiede di stringere i denti, lui fa quel che può finchè ne ha. Ha il merito di mandare in porta Kamate propiziando lo 0-1. (dall'8' st Berenbruch 7,5 Il suo ingresso cambia la partita: una scarica elettrica in mezzo al campo, imprendibile con i suoi inserimenti. Mette sulla testa di Stankovic il pallone del momentaneo 1-2 e decide il match con un capolavoro con il destro, il piede "sbagliato")

Kamate 6,5 In questo momento qualsiasi pallone che tocca diventa oro: pur in una giornata non particolarmente brillante trova il modo di scrivere il suo nome sul tabellino.

Zuberek 6,5 Titolare a 9 mesi dall'ultima volta, lavora bene di sponda e lotta su ogni pallone, anche se è comprensibilmente arrugginito. Ha caratteristiche uniche in questa rosa, se la fortuna lo assiste potrà essere utilissimo. (dall'8' st Sarr 5,5 Spreca un'occasione colossale che avrebbe chiuso il match)

Quieto 5,5 In ombra, cerca qualche giocata ma con poca convinzione.

Chivu 6,5 Ruota gli elementi a disposizione, ma la vince quando inserisce i "big": bravo nella gestione delle forze, ritrova elementi preziosi come Stabile e Zuberek. Squadra ancora imbattuta, vittoria di voglia e carattere.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.