Primavera, pagelle Cagliari-Inter: Stante imperdonabile, si salvano in pochi

Stante 5 Disputa una buona partita, ma l'entrata senza senso con cui regala il rigore al Cagliari con l'Inter in superiorità numerica e in pieno controllo del match è imperdonabile. A maggior ragione perchè non è nuovo a certi interventi.

Maye 6 All'esordio da titolare in Primavera, non sfigura e mostra buone cose, anche se con qualche incertezza. (dal 12' st Guercio 6 Poco da sbrigare)

Cocchi 6,5 Nel primo tempo la catena di sinistra è la nota più lieta dell'Inter: combina spesso

Akinsanmiro 5,5 Di certo non la sua miglior prestazione con la maglia dell'Inter: inciampa spesso sul pallone, non strappa, non incide.

Stankovic 5,5 Nessun lampo, se non l'assist per il gol di Di Maggio: da lui ci si aspetta di più. L'espulsione rimediata nel finale, seppur discutibile, è molto grave.

Di Maggio 7 Motorino inesauribile, combina con Cocchi e Quieto creando scompiglio nella metà campo del Cagliari. (dal 25' st Vedovati 5,5 Non si vede mai)

Sarr 5,5 Parte da destra, lui che esterno non è, e a parte qualche sponda combina poco. (dal 1' st Owusu 5 Sbaglia tanto, troppo)

Spinaccè 6 Conferma la sua pericolosità in zona gol: ha una sola occasione, colpisce il palo. Per il resto deve battagliare quasi da solo contro i centrali avversari.

Quieto 7 Lampi di classe che illuminano, le iniziative migliori dell'Inter partono tutte di suoi piedi. (dal 25' st Mosconi 5,5 Non la giornata migliore per esordire in Primavera)

Chivu 5,5 Netto passo indietro rispetto alla gara contro l'Empoli. Buono l'approccio, inspiegabile il rallentamento globale una volta passati in superiorità numerica. L'inserimento di tutti gli attaccanti disponibili nel secondo tempo sono la classica mossa della disperazione.

