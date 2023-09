Primavera, pagelle Frosinone-Inter: Kamate diverte e si diverte, bene Raimondi

Aidoo 6 Si limita al compitino, senza sbavature. (dal 35' st Guercio sv)

Stante 6,5 Unico giocatore dell'Inter sempre presente dal primo all'ultimo minuto in tutte le 5 gare stagionali giocate fin qui: Chivu ha scelto di puntare su di lui, e le prestazioni migliorano costantemente.

Matjaz 6,5 Non giocava titolare da 4 mesi, si divide i compiti difensivi con Stante e non va in affanno.

Motta 6,5 Spinge bene sulla sinistra e mette in mezzo diversi cross interessanti. Da uno di questi nasce il gol di Kamate. (dal 24' st Cocchi 6 Minuti finali)

Di Maggio 7 La fascia di capitano gli dà una carica in più: corre per due, accompagna l'azione e non sbaglia dal dischetto. Un suo salvataggio alla disperata vale come un gol.

Bovo 5,5 Deve ancora prendere le misure con la categoria: troppi errori banali per uno con le sue qualità. (dal 35' st Ricordi sv)

Berenbruch 6,5 Solita prestazione da prezioso soldatino: utile in tutte le zone del campo.

Kamate 7 Sempre più a suo agio nel ruolo di esterno offensivo, diverte e si diverte con il pallone tra i piedi. Trova il primo gol in campionato (il secondo stagionale consecutivo dopo quello segnato in Youth League) con una fortunata deviazione.

Spinaccè 6 Si sbatte in mezzo ai centrali avversari, si impegna molto ma non si vede in fase di conclusione. (dal 24' st Sarr 6,5 Sfiora il gol colpendo la traversa, fa salire e respirare la squadra tenendo molti palloni)

Quieto 5,5 In ombra, poco cercato dai compagni e poco coinvolto nel gioco. (dal 24' st Vedovati 6 Si mette a disposizione sulla fascia sinistra)

Chivu 6,5 Ottimo inizio di stagione a livello di risultati, c'è ancora da lavorare sulle prestazioni ma i primi segnali sono incoraggianti. Che idea quella di spostare Kamate nel tridente d'attacco.

