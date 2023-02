Primavera, pagelle Inter-Bologna: magic moment Esposito, reazione Nezirevic

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Bologna Primavera: i nerazzurri sprecano tante occasioni e ottengono solo un pareggio

Fabio Alampi

L'Inter Primavera non va oltre al pareggio per 1-1 contro il Bologna e riscatta solo parzialmente la bruciante eliminazione in Youth League contro il Ruh Lviv.

Queste le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Bologna Primavera:

Calligaris 6 Poco da fare sul diagonale di Raimondo, risponde presente sul sinistro di Anatriello.

Nezirevic 6,5 Torna in campo dopo l'esordio complicato contro la Sampdoria: molto attento in difesa, compie un recupero prodigioso. Nella ripresa prende fiducia e si spinge anche in avanti.

Kassama 5 Alla terza consecutiva da titolare a poco più di una settimana dal suo arrivo all'Inter, commpie due erroracci che per poco non si trasformano in gol per il Bologna.

Fontanarosa 5,5 Stranamente impreciso, probabilmente risente ancora degli errori commessi in Youth League.

Pozzi 5,5 Spinge molto sulla sinistra, ma sbaglia troppo al momento del cross. (dal 26' st Pelamatti sv)

Martini 6 Interpreta al meglio il ruolo di mezz'ala di inserimento, alzandosi a ridosso delle punte, ma è troppo impreciso: ha almeno 3 occasioni per segnare, le spreca tutte.

Grygar 5,5 Fa poco filtro davanti alla difesa e non detta i tempi della manovra. (dal 14' st Stankovic 6 Entra per dare ordine al gioco, mostra qualche sventagliata delle sue)

Di Maggio 5,5 Non sfrutta al meglio l'occasione da titolare, poco concreto in entrambe le fasi di gioco. (dal 26' st Kamate sv)

Carboni 7 Dopo pochi minuti strappa applausi regalando un cioccolatino a Esposito per il vantaggio dell'Inter. Punta sempre il diretto avversario, cerca più volte il gol ma è sfortunato. Quando esce lui la squadra si spegne. (dal 14' st Owusu 5,5 Non dà la scossa sperata)

Esposito 7 Conferma l'ottimo momento di forma disputando l'ennesima prestazione totale: segna, difende palla, scarica per i compagni. E ora ha trovato anche continuità sotto porta: sesto gol stagionale, quinto nelle ultime 9 partite giocate, quarto nel 2023.

Curatolo 5,5 Tanta generosità, poca concretezza: mai pericoloso.

Chivu 5,5 Cambia molto dopo le fatiche fisiche e psicologiche della Youth League, e la mossa sembra dargli ragione nei primi minuti. Ha poche colpe per le tante occasioni sprecate dai suoi, nella ripresa non indovina i cambi in grado di dare una svolta alla partita.